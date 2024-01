03. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 02.01.2024 - Ahrensburg

Ratzeburg (ots) - Gestern Abend (02.01.2023) kam es in der Straße Ole Koppel in Großhansdorf zu einem Einbruchsversuch in ein Reihenhaus.

Die ortsabwesenden Bewohner erhielten gegen 18.35 Uhr eine Meldung, dass die an ihrem Haus installierte Alarmanlage ausgelöst hatte. Durch eine Nachbarin wurde die Polizei über den Notruf 110 informiert. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte trafen wenige Minuten später am Einsatzort ein und stellten am betroffenen Haus ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest.



Die vor Ort aufgefundene Spurenlage deutete darauf hin, dass die unbekannten Täter nicht ins Haus eingedrungen sind und möglicherweise durch die Alarmanlage abgeschreckt wurden. Dementsprechend wurde auch kein Stehlgut erlangt.



Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat gestern Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.