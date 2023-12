07.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 07.12.2023 - Stapelfeld



Heute Abend (07. Dezember 2023) kam es in einem Mehrfamilienhaus im Stormarnring in Stapelfeld zu einem Küchenbrand.



Gegen 17 Uhr kam es zu einem Brandausbruch mit starker Rauchentwicklung in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dieses wird als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Im Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt 12 Personen, die teilweise unter Atemschutz von der Feuerwehr gerettet wurden.

Sechs Personen wurden durch Rauchinhalation leicht verletzt, eine der leicht verletzten Personen wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch Essen auf dem Herd ausgelöst. Hierdurch geriet ein Küchenschrank in Brand. Das Feuer konnte gelöscht werden.

Zum Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten sind die Wohnungen in zwei Etagen derzeit nicht bewohnbar.



Die Kriminalpolizei hat die brandbetroffene Wohnung beschlagnahmt und übernimmt die Brandermittlungen.