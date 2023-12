12. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.12.2023 - Lauenburg

Ratzeburg (ots) - Gleich zwei Fahrzeugführer zogen die Beamten der Polizeistation Lauenburg aus dem Verkehr, da diese nicht im Besitz gültiger Führerscheine waren.



Gegen 14.00 Uhr, fiel der Streifenwagenbesatzung in der Straße Alte Wache in Lauenburg ein Iveco-Transporter auf. Sie beabsichtigten den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Nun staunten die Beamten nicht schlecht, es erfolgte ein Fahrerwechsel und plötzlich saß ein älterer Mann als zuvor beobachtet am Steuer. Der Grund des Wechsels wurde bei der anschließenden Kontrolle klar, der zuvor fahrende 20-Jährige aus dem Kreis Lüneburg verfügte über keine gültige Fahrererlaubnis.



Nur wenig später, gegen 15.15 Uhr, stoppten die Beamten in der Beuthener Straße in Lauenburg einen Toyota-Transporter. Dessen 20-jähriger Fahrer aus Ostholstein legte zwar einen Führerschein vor, dieser erwies sich allerdings als Totalfälschung. Der Ostholsteiner ist nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass seine Fahrt hier endete.



Beide werden sich nun wegen des Verdachts des Fahrers ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Der 20-jährige Ostholsteiner zudem auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.