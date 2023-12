29.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.-28.12.12.2023 - Gudow



In der Zeit vom 22.12.2023 bis zum 28.12.2023 wurde auf dem Campingplatz in der Seestraße in Gudow in mindestens 13 Wohnwagen eingebrochen.



Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei in Ratzeburg nach Zeugen, die im Bereich des Gudower Campingplatzes in der Vorweihnachtszeit und zwischen den Feiertagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.



Ersten Erkenntnissen nach betraten die Täter den umfriedeten und geschlossenen Campingplatz vom Stichweg / Büchener Chaussee aus.



Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.