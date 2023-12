01. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 30.11.2023 - BAB 1 / Reinfeld

Ratzeburg (ots) - Gestern Nachmittag (30.11.2023), gegen 16.00 Uhr, ist es auf der Bundesautobahn 1 zwischen an Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld, in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Pkw und zwei Lkw gekommen.



Ein 79-jähriger aus Nordrhein-Westfahlen fuhr mit seinem Mercedes auf dem linken von drei Fahrstreifen und fuhr aus bislang unbekannter Ursache in ein Stauende, dass aufgrund eines vorangegangenen Unfalles entstanden war.



Der Mercedes-Fahrer touchierte jeweils das Heck zweier Fahrzeuge auf dem linken und mittleren Fahrstreifen, so dass diese wiederum in zwei weitere Pkw geschoben wurden. Durch die Wucht des Aufpralles wurden auch zwei Lkw, die sich auf dem rechten Fahrsteifen befanden mit in das Unfallgeschehen involviert.



Ein 50-jähriger Beifahrer in einem unfallbeteiligten Honda-Civic zog sich bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber umgehend in ein Krankenhaus geflogen.

Des Weiteren wurden zwei Personen leicht verletzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die A 1 bis 22.00 Uhr voll gesperrt werden.



Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.



Die Beamten der Polizei-Autobahnrevieres Bad Oldesloe haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.