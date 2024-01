null.

Ratzeburg (ots) - 03. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 03.01.2024 - Bad Oldesloe



Die Öffentlichkeitsfahndung nach den drei Jugendlichen aus Bad Oldesloe vom 02.01.2024 wird hiermit zurückgenommen und wurde aus dem Presseportal gelöscht.



Die drei Jugendlichen wurden heute in den frühen Morgenstunden in Lübeck angetroffen und befinden sich aktuell wieder in der Jugendeinrichtung.



Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und Medienvertretern für die Veröffentlichung.



Wir bitten um Löschung des Bildmaterials.