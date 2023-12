05.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 04.12.2023 - BAB 1 / Lasbek



Gestern Nachmittag (04.12.2023), gegen 14.05 Uhr, kam es auf der BAB 1 in Höhe Lasbek, in Fahrtrichtung Fehmarn zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach derzeitigen Erkenntnisstand fuhr ein 42-jähriger Hamburger mit einem Smart auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Fehmarn.

Zum Überholen wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem herannahenden VW Golf eines Mannes aus Karlsruhe.



Der Smart geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach neben der Fahrbahn liegen.

Der VW Golf geriet linksseitig gegen die Mittelschutzplanke und kam im Anschluss auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Durch herumwirbelnde Fahrzeugteile wurde zudem ein vorausfahrender Mercedes Benz beschädigt.

Der Hamburger verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 68-jährige VW-Fahrer verletzte sich leicht. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständigengutachten angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Fehmarn teilweise voll gesperrt werden.