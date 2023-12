06.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 05.12.2023 - Kastorf



Gestern Nachmittag (05.12.2023) ereignete sich auf der B 208, auf der Hauptstraße bei Kastorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Fiat auf der B 208 von Siebenbäumen kommend in Richtung Kastorf.

Aufgrund von Glätte und Schneefall wurde dieser Streckenabschnitt von weiteren Fahrzeugführern mit verminderter Geschwindigkeit befahren.

In einem Kurvenbereich setzte die aus dem Kreis Stormarn stammende Frau zum Überholen von drei vorausfahrenden Fahrzeugen an. Anschließend scherte sie wieder auf ihre Fahrspur ein, geriet dann ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrspur.

Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Skoda eines 54-jährigen Mannes zusammen. Der Skoda kommt daraufhin von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen.



Die 18-Jährige zog sich durch das Unfallgeschehen schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Skoda-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und für die Bergungsmaßnahmen wurde die B 208 im Bereich Kastorf für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zur Unfallursache haben die Beamten der Polizeistation Berkenthin aufgenommen.