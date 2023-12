06.

Aufgrund starker Schneefälle kam es gestern (05.12.2023) in den in Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Viele Fahrzeugführer passten sich den schwierigen Straßenverhältnissen sehr gut an.



Dennoch ereigneten sich diverse Unfälle mit Blechschäden.



Für beide Kreise registrierte die Regionalleitstelle Lübeck von Dienstag, 12.00 Uhr bis heute Morgen, 04.30 Uhr insgesamt 38 angelegte Einsätze.



Alleine bis 18.00 Uhr ereigneten sich 30 Glätteunfälle, die in den meisten Fällen glimpflich verliefen.



Ab 18.00 Uhr kam es im Kreis Herzogtum Lauenburg zu keinem Glätte bedingten Unfallgeschehen mehr, anders als im Kreis Stormarn.

Dort nahmen die Beamten noch acht Verkehrsunfälle auf, bei denen zum Glück nur zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.