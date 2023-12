05.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 04.12.2023 - Großhansdorf



Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



Gestern Abend ist es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Großhansdorf gekommen. Ein Bewohner verstarb in seiner Wohnung.



Um 22.00 Uhr wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Bei den Rauhen Bergen" in Großhansdorf in Kenntnis gesetzt.

Die brandbetroffene Dachgeschosswohnung war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits stark verqualmt.

Im Zuge der Löscharbeiten stellte die Feuerwehr eine leblose Person in dieser Wohnung fest. Eine sofort eingeleitete Reanimation des aufgefundenen 57-jährigen Großhansdorfer verlief erfolglos.



Durch die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Wohneinheiten verhindert werden.

Weitere Anwohner wurden nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Brandursache und zu dem entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.



Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck



Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg



Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.