Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.12.2023 - Siebenbäumen



Siebenbäumen



Verkehrsunfall auf der B 208



Gestern Nachmittag (06. Dezember 2023) kam es auf der B 208 kurz vor dem Ortseingang Siebenbäumen aus Richtung Bad Oldesloe kommend zu einem Verkehrsunfall.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 14:10 Uhr ein 57-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Dacia die B 208 in Richtung Ratzeburg. Kurz vor dem Ortseingang Siebenbäumen verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit.

Bei der Unfallaufnahme wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,14 Promille.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher.

Der leicht verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.



Der 57- jährige Fahrer wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.