Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 07.12.2023 - Ahrensburg



Gestern Vormittag (07.12.2023), gegen 10.40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Carl-Backhaus-Straße und Joachim-Klindt-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer die Carl-Backhaus-Straße in Richtung Beimoorweg. Er beabsichtigte nach links in Richtung Joachim-Klindt-Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit einem direkt entgegenkommenden vorfahrtsberechtigen Seat Ibiza.



Dessen 39-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die aus dem Bargteheider Umland stammende Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Oldesloer Lkw-Fahrer blieb unverletzt.



Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.