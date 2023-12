Am Freitagnachmittag (08.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023) kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 kurz hinter der Anschlussstelle Schwarzenbek/ Grande in Fahrtrichtung Hamburg. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 45- jähriger Hamburger mit einem Audi A4 den linken Fahrstreifen der A 24 in Richtung Hamburg. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte er über die Fahrbahn und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Golf zusammen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich und blieben auf dem Dach liegen.

Der Audi- Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt.

Der Fahrer des VW Golf, ein 49-jähriger Mann aus Norderstedt wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Seine beiden Mitfahrer, ein 38-jähriger Mann aus Pinneberg und eine 47-jährige Frau aus Hamburg wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.