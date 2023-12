29.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.12.2023 - Schwarzenbeker Umland



Die Polizei bittet die Medien und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15-jährigen Frieda K. aus dem Schwarzenbeker Umland.

Die Jugendliche ist von ihrer heimischen Wohnanschrift aus einer Ortschaft in der Nähe von Schwarzenbek abgängig.



Hintergründe für eine Straftat liegen nicht vor.



Das Abklären aller bekannter Anlaufadressen der jungen Frau verlief bisher negativ.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich mit Bekannten /Freunden in den Niederlanden aufhält, die der Familie und der Polizei bisher nicht bekannt sind.



Aus diesem Grund bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Personen, die Frieda K. gesehen haben oder die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, sollten sich mit der Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 in Verbindung setzen oder auch über den Polizeiruf 110 ihre Hinweise mitteilen.



Die 15-Jährige ist 175 cm groß, dunkelhaarig und von schlanker Statur. Frieda trägt eine dunkle Oberbekleidung, vermutlich Herrenjacke und graubraune Chucks.