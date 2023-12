22. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.12.2023 - Ratzeburger Umland Die Polizei bittet die Medien und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Lucy C.

Ratzeburg (ots) - aus dem Ratzeburger Umland. Seit Donnerstag (21.12.2023)

ist das Mädchen von ihrer heimischen Wohnanschrift aus einer Ortschaft in der Nähe von Berkenthin abgängig.



Intensive Suchmaßnahmen haben bis zum heutigen Tag nicht zum Auffinden des Kindes geführt. Die 13-Jährige verließ am Donnerstagfrüh ihr Zuhause mit unbekanntem Ziel.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Lucy sich bei Bekannten /Freunden im Grenzgebiet zu Frankreich bzw. direkt in Frankreich aufhält, die der Familie und der Polizei bisher nicht bekannt sind.



Die 13-Jährige ist 173 cm groß und von kräftiger Statur. Ihr scheinbares Alter ist 15 Jahre.



Wer das Mädchen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder auch über den Polizeiruf 110.