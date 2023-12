12. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11./12.12.2023 - BAB 20/ Groß Sarau Gestern Abend (11.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023) kam es auf der Bundesautobahn 20 im Baustellenbereich zwischen dem Parkplatz "Auf dem Karkfeld" und der Anschlussstelle Groß Sarau in Fahrtrichtung Rostock zu einem Unfall.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam gegen 18:45 Uhr ein 37-jähriger LKW- Fahrer aus ungeklärter Ursache mit einem voll beladenen Sattelzug in der Baustelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde die Fahrbahn stark verunreinigt.

Der 37-järhige Fahrer aus Polen blieb unverletzt.

Aufgrund der aufgeweichten Bankette drohte der Sattelzug zu kippen. Zur Bergung wurde ein Kran benötigt.

Gegen 03:30h war der Sattelzug geborgen. Aufgrund einer Bodenverunreinigung mit Diesel musste anschließend Erdreich ausgebaggert werden und die Fahrbahn gereinigt werden.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Rostock voll gesperrt werden.



Die Reinigungsarbeiten werden voraussichtlich bis 13 Uhr andauern. Es wird nachberichtet.

Es wird gebeten den Bereich großräumig zu umfahren.