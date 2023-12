21. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 20.12.2023 - Trittau

Ratzeburg (ots) - Gestern Abend (20.12.2023) ist es in Trittau zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.



In der Zeit von 17.20 Uhr bis 17.35 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter im Mühlenweg, über die gewaltsam geöffnete Haustür, in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.



Anhand einer vorhandenen Videoaufzeichnung können die vermummten männlichen Täter wie folgt beschrieben werden:



1. Person

- ca. 20 - 30 Jahre alt

- ca. 165 cm - 175 cm groß

- von normaler Statur

- dunkelhaarig

- bekleidet mit einer Jacke mit Kapuze, die an den Schultern, an den Ellenbogen und an der Brust mit je zwei auffälligen, reflektierenden Applikationen versehen ist

- Hose mit vertikal verlaufendem Strich an den Hosenaußenseiten, ggf. Jogginghose



2. Person

- ca. 18 - 25 Jahre alt

- ca. 155 cm - 165 cm groß

- von normaler Statur

- dunkelhaarig

- Jacke mit Kapuze

- ggf. Jogginghose



Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.



Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am Mittwoch die beschriebenen Personen oder auch verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Mühlenweges in Trittau beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.