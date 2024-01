03. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 30.12.2023 - Stapelfeld

Ratzeburg (ots) - Bereits am 30.12.2023 wurde an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Stapelfeld ein Jugendlicher durch einen Feuerwerkskörper schwer an der Hand verletzt.



Der 14-jährige Geschädigte saß gegen 19.00 Uhr gemeinsam mit einem Freund in der Bushaltestelle der Linie 264 und 364 in Fahrtrichtung Hamburg. Beide widmeten sich ihren Mobiltelefonen als plötzlich von zwei ihnen unbekannten Jugendlichen von der anderen Straßenseite aus ein Feuerwerkskörper in ihre Richtung geworfen wurde.

Der junge Mann stellte sich vor seinem Freund und versuchte den noch heranfliegenden "Böller" mit seiner Hand abzuwehren. Dieser explodierte dabei direkt vor ihm, so dass er sich schwere Verletzungen an seiner Hand zuzog.



Die unbekannten Jugendlichen ergriffen die Flucht entlang der Hauptstraße in Richtung Hamburg.



Sie können beschrieben werden als ca. 16 bis 17 Jahre alt und ca. 170 cm bis 180 cm groß.

Beiden waren vollständig schwarz gekleidet, trugen Kapuzenpullover und hatte entweder die Kapuzen auf oder trugen Sturmhauben.



Der 14-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert.



Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalles. Wer sachdienliche Hinweise auf die Jugendlichen geben können, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.