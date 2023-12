20. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.12.2023 - Ratzeburg

Ratzeburg (ots) - Gestern Nachmittag (19.12.2023) ist es in Ratzeburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.



In der Zeit von 14.45 Uhr bis 18.20 Uhr verschafften sich Unbekannte in der Händelstraße über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten dort die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.



Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.



Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am Dienstag im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Händelstraße in Ratzeburg beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.



Wir möchten erneut nachfolgende Tipps zum Schutz ihres Zuhauses geben:



Einbrecher bevorzugen die Dunkelheit, da sie dadurch weniger sichtbar sind. Machen Sie es den Tätern unbequem, indem Sie Bewegungsmelder mit entsprechender Beleuchtung installieren. Diese sollten so angebracht sein, dass eine Manipulation ausgeschlossen werden kann.



Lassen Sie eventuelle Täter nicht wissen, dass Sie außer Haus sind! Einbrecher bevorzugen Wohnungen und Häuser, in denen absolute Dunkelheit zeigt, es ist niemand im Haus. Nutzen Sie intelligente Zeitschaltuhren, wenn Sie mehrere Tage nicht zu Hause sind. Lassen Sie das Licht zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Räumen an- und wieder ausgehen.

Fernsehsimulatoren sind eine interessante Möglichkeit. Nutzen Sie diesen aber nicht in einem Raum, der komplett von außen einsehbar ist.



Eine starke Nachbarschaftsgemeinschaft kann einen großen Beitrag zur Sicherheit leisten. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten in Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie die Polizei, wenn Sie Ungewöhnliches bemerken. Bei Urlaub oder längerer Abwesenheit sollten Sie Ihren Nachbarn Bescheid geben, damit u.a. der Briefkasten geleert wird.