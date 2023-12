07.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 04.12.2023 -Barsbüttel



In der Stemwarder Landstraße in Barsbüttel soll es am Montag (04.12.2023) in Höhe der Willinghusener Kehre an einer Bushaltestelle zu einer Belästigung zum Nachteil einer 7-Jährigen gekommen sein, zu dem die Kriminalpolizei Reinbek nach Zeugen sucht.



Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen gegen 12.00 Uhr auf dem Heimweg von der Schule zur Bushaltestelle in der Stemwarder Landstraße.

Dort ging ein unbekannter Mann auf sie zu, hielt ihr Gesicht fest und zwang ihr einen Kuss auf die Wange auf.



Beschrieben werden konnte der Mann als ca. 20 Jahre alt, dunkler Teint und schwarzhaarig.



Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die weitergehenden Informationen zum Tatverdächtigen geben können.

Die Ermittler bitten unter 040/727707-0 um sachdienliche Hinweise.



Nachdem Eltern und auch Schüler durch die Schulleitung in einem Schreiben zu diesem Thema sensibilisiert wurden, kommt es insbesondere in den sozialen Medien zu Gerüchten. Leider sorgt solch eine Verbreitung unter den Eltern für unnütze Angst und Sorge, denn weitere Vorfälle wie diese sind polizeilich nicht bekannt.



Eine dringende Bitte der Polizei: Sehen Sie von der Verbreitung von Sachverhalten ab, die Sie lediglich vom Hören-Sagen kennen und deren Quelle unbekannt ist!