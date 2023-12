27.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.12.2023 - Wentorf bei HH



Bereits am Samstagabend (23.12.2023) gegen 20.05 Uhr, wurde ein 66-jähriger Geschäftsmann in der Tiefgarage "Stöckenhoop" in Wentorf bei HH beraubt.



Der Geschädigte war gegen 20.05 Uhr mit seinem Pkw in die Tiefgarage gefahren. Nachdem er sein Fahrzeug abgestellt und zum Ausgang der Garage ging, wurde er von einem unbekannten Täter unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.



Nachdem der 66-Jährige dieser Aufforderung nachkam, entfernte sich der Täter in Richtung der Straße "Zwischen den Toren".



Angaben zur genauen Höhe des Raubgutes können noch nicht gemacht werden.



Trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr gefunden werden.



Der Täter wurde beschrieben als 175 cm groß und von schmaler Statur. Er war bekleidet mit einem grünen Parka, welcher vorne etwas länger war als an den Seiten. Zudem befand sich auf der Jacke an Schulter und Brust ein Emblem.

Weiterhin trug der Mann eine dunkle Mütze, mit erkennbar blonden Haaransatz sowie eine OP-Maske. Er sprach den Geschädigten im akzentfreien Deutsch an.



Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern. Wem ist der beschriebenen Täter am 23.12.2023 im Bereich der Tiefgarage "Stöckenhoop" sowie im Bereich "Zwischen den Toren" aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.