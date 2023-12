13. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 04.12.2023 - Großhansdorf Am 04.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 (Montag) kam es gegen 10:40Uhr in Großhansdorf in der Straße "Neuer Achterkamp" zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer, der Verursacher flüchtete.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein unbekannter Fahrer eines Personenkraftwagens die Straße Neuer Achterkamp vom Haberstieg kommend in Richtung Ahrensfelder Weg. Da auf der Fahrbahn Fahrzeuge parkten scherte das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn aus ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Ein 16-jähriger Schüler, der in Richtung Ahrensfelder Weg auf seinem Mountainbike fuhr, musste bei winterglatter und teilweise schneebedeckter Fahrbahn abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern.

Der Schüler stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Der PKW fuhr weiter.



Die Polizei sucht Zeugen und die Ersthelferin.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102/ 4565-0 entgegen.