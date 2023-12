Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (11.12.2023) in der Augsburger Straße ist ein 14 Jahre alter Junge schwer verletzt worden.

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Ein 24-jähriger Mann war mit seinem Fiat gegen 07.40 Uhr in der Augsburger Straße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. An der Fußgängerfurt auf Höhe der Biklenstraße überquerte der 14-Jährige mutmaßlich bei Rotlicht die Straße und kollidierte mit dem Fiat. Rettungskräfte versorgten den Jugendlichen und brachten ihn in ein Krankenhaus.