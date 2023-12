Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, bei der am Donnerstag (21.12.2023) ein 16-jähriger Jugendlicher an der Walchenseestraße schwer verletzt worden ist.

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Der 16-Jährige hielt sich gegen 19.45 Uhr mit weiteren Personen auf einem Schulhof auf. Dabei geriet er mit einem weiterem Jugendlichen und dessen weiblicher Begleitung in Streit, in dessen Verlauf ihm zunächst Pfefferspray ins Gesicht und anschließend eine Stichverletzung zugefügt wurde. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tatverdächtigen, trafen sie aber nicht mehr an. Die Hintergründe der Tat und der genaue Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.