Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (24.12.2023) einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 22-Jährige in der Leobener Straße sexuell belästigt zu haben.

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Die 22-Jährige ging gegen 05.40 Uhr zu Fuß von der Stadtbahnhaltestelle Wilhelm-Geiger-Platz nach Hause, als der Tatverdächtige in der Leobener Straße auf sie zugekommen, sie fest umarmt und ihr in den Genitalbereich gegriffen haben soll. Als die junge Frau den Notruf wählen wollte, soll der 24-Jährige ihr das Handy weggenommen und es auf den Boden geworfen haben. Eine Anwohnerin wurde auf die Tat aufmerksam und wählte den Notruf, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den 24-Jährigen an und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.