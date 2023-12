Unbekannte haben am Montag (18.12.2023) oder am Dienstag (19.12.2023) Bargeld aus dem Innenraum eines auf einem Parkplatz an der Wasenstraße 34 geparkten Ford Ranger gestohlen.

Stuttgart-Wangen (ots) - Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand zwischen Montagmittag, 14.00 Uhr und Dienstagmittag, 14.00 Uhr die Scheibe der Fahrertüre ein, um das Auto zu öffnen. Aus dem Inneren stahlen die Täter zwei Geldbeutel mit über Tausend Euro Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.