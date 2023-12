Ein 43 Jahre alter Mann ist am Samstagabend (23.12.2023) bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen in der Marienstraße schwer verletzt worden.

Stuttgart-Mitte (ots) - Der 43-Jährige geriet gegen 22.20 Uhr vor einem Imbiss aus bislang unbekannten Gründen mit zwei Männern zunächst in verbale Streitigkeiten. Nachdem weitere Personen hinzugekommen waren, wurde der 43-Jährige niedergeschlagen, getreten und schwer verletzt. Als Passanten einschritten und die Polizei alarmierten, flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Die Beamten fahndeten nach den Tatverdächtigen, trafen sie aber nicht mehr an. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Einer der Täter soll 16 bis 20 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß sein. Er hatte an den Seiten rasierte, oben lockige schwarze Haare und trug einen Haarreif. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Ein zweiter Täter war ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt und zirka 190 Zentimeter groß. Einer der Täter trug eine Jacke der Marke Zavetti mit einem Kanada Logo darauf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.