Ein Leichtverletzter und rund 18.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Donnerstag (28.12.2023) an der Neuen Weinsteige.

Stuttgart-Süd (ots) - Ein 29-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit einem Nissan auf der Neuen Weinsteige in Richtung Degerloch unterwegs. Als er auf Höhe der Hausnummer 92 vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, streifte der Nissan den Ford eines 51-Jährigen, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Anschließend stieß der Nissan gegen den rechten Bordstein und prallte gegen den Ford eines 27-Jährigen, der ebenfalls in der gleichen Richtung unterwegs war. Nach dem Unfall wollte er sich zu Fuß mutmaßlich von der Unfallstelle entfernen, die beiden Unfallbeteiligten hinderten ihn aber daran. Bei dem Unfall zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 27-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und hatte das Auto ohne Wissen des Besitzers in Gebrauch. Er kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.