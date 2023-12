Unbekannte sind am Samstag (09.12.2023) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Figaroweg eingebrochen und haben Geld und Wertsachen gestohlen.

Stuttgart-Degerloch (ots) - Die Täter hebelten an beiden Wohnungen zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentür auf und durchwühlten im Inneren Schränke und Kommoden. Nach bisherigen Ermittlungen stahlen sie mehrere tausend Euro Bargeld sowie Gold im Wert von rund 5000 Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.