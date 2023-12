Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag (05.12.2023) versucht in eine Wohnung an der Neckartalstraße einzubrechen.

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Der Täter gelangte auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, welches sich zwischen Rosenstein- und Wilhelmsbrücke befindet. Dort versuchte er gegen 01.10 Uhr eine Wohnungstüre aufzubrechen, indem er den Glaseinsatz beschädigte. Aufgrund des Lärms im Treppenhaus öffnete der gegenüber wohnende Nachbar seine Türe. Daraufhin flüchtete der Mann über die Hauseingangstüre nach draußen.

Er wird als zirka 180 Zentimeter groß, mit dunklen Haaren und bekleidet mit einer schwarz-weiß karierten Jacke beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.