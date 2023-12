Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstagnachmittag (09.12.2023) vor einer 62-jährigen Frau entblößt.

Stuttgart-West (ots) - Gegen 16.15 Uhr näherte sich der Täter im Bereich der Gustav-Siegle-Straße der Spaziergängerin, ließ 10 Meter vor der Frau seine Hose runter und hielt in der anderen Hand sein Geschlechtsteil. Während dieser Handlung wandte sich der Mann zu ihr hin und lief langsam an ihr vorbei. Der Täter soll ca. 170 cm groß gewesen sein, eher schlank, hatte einen ungepflegten weiß-grauen Bart, trug ein weißes Basecap mit einem sehr großen Schild, weiße Handschuhe, weiße Sneakers und eine gelbe Weste mit roten Querstreifen auf Bauchhöhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.