Telefontrickbetrüger haben am Freitag (08.12.2023) einen 85 Jahre alten Mann um Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro betrogen.

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein angeblicher Mitarbeiter des Landekriminalamtes rief den 85-Jährigen am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr an und teilte ihm mit, dass die Polizei zwei Täter festgenommen habe, bei denen man Kontoauszüge mit dem Namen des 85-Jährigen gefunden habe. Im weiteren Verlauf wurde der Senior überzeugt, Bargeld abzuheben und dieses am Abend gegen 21.30 Uhr an seiner Wohnanschrift an einen weiteren angeblichen Polizisten zu übergeben.

Der Abholer war etwa 35 bis 40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur und dunkle Haare. Er trug dunkle Oberbekleidung und helle Sportschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:



- Seien Sie sich bewusst, dass die Betrüger absichtlich Druck und

immensen Stress aufbauen, um gewollt Ängste und Sorgen zu

schüren - diese sind jedoch unbegründet. Lassen Sie sich

keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen.

- Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die

echte Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein.

- Legen Sie bei dem kleinsten Zweifel den Telefonhörer auf und

wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf. Drücken Sie NICHT die

Rückruftaste, ansonsten landen Sie wieder bei den Betrügern.

- Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de