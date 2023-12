Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch (06.12.2023) in der Stammheimer Straße eine 20-Jährige sexuell belästigt.

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Die Frau war gegen 13.45 Uhr zu Fuß auf Höhe der Hausnummer 10 unterwegs, als ihr eine unbekannte männliche Person von hinten an das Gesäß fasste, an der Hüfte festhielt und auch versuchte, sie im Intimbereich anzufassen. Die Frau flüchtete in einen nahen Supermarkt und rief die Polizei. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird als 15 bis 20 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine blaue Winterjacke mit Kapuze, eine blaue Hose und Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.