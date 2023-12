Am Freitag (15.12.2023) wurde von einem Passanten gegen 14.00 Uhr Beschädigungen durch Graffiti im Bereich der U-Haltestelle Marienplatz gemeldet.

Stuttgart-Süd (ots) - Die festgestellten, teils großflächigen und unleserlichen Schmierereien waren mutmaßlich mit einer säurehaltigen Flüssigkeit auf die Metallflächen an den Wänden sowie der Rolltreppenverkleidung aufgebracht worden. Die Schadenshöhe durch diese Verätzungen konnte bislang nicht beziffert werden. Da zunächst unklar war, ob noch Gesundheitsgefahren für die Öffentlichkeit bestehen, wurde die Stadtbahnhaltestelle für rund zwei Stunden gesperrt und von den durchfahrenden Stadtbahnen nicht bedient. Erfolgte Messungen der Feuerwehr ergaben jedoch keinerlei Risiken für Passanten oder Anwohner. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen dürften die Beschädigungen bereits vor einigen Tagen verursacht worden sein.

Am Samstagvormittag (16.12.2023) wurden gleichartige Beschädigungen an den Abgängen zu den S-Bahn-Haltestellen Schwabstraße und Feuersee festgestellt. Ermittlungen hierzu wurden durch die Bundespolizei aufgenommen. Auch an der Stadtbahnhaltestelle Österreichischer Platz wurden Beschädigungen festgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.