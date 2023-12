Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen (14.12.2023) einer 77-Jährigen die Handtasche entrissen und ist geflüchtet.

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die 77-Jährige war gegen 07.00 Uhr an der Reichenhaller Straße unterwegs, als ihr der Unbekannte die Handtasche entriss und in Richtung Karlsbader Straße flüchtete. Die 77 Jahre alte Frau stürzte und verletzte sie sich leicht. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte war zirka 15 bis 16 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und sportlich. Er trug dunkle Kleidung, eine schwarze Mütze und hatte einen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4989905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu wenden.