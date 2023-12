Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (10.12.2023) an der Heilbronner Straße auf einem Gelände eines Automobilherstellers mehrere Fahrzeugteile von geparkten Autos gestohlen.

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Gegen 23.00 Uhr schraubten die Diebe an insgesamt sechs Fahrzeugen die Räder ab. An einem Auto bauten die Unbekannten auch die Bremsanlage aus und nahmen diese mit. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.