Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (21.12.2023) in ein Kellerabteil an der Nürnberger Straße eingebrochen und haben eine Münzsammlung und Bargeld gestohlen.

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Täter gelangten mutmaßlich zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Mehrfamilienhaus und hebelten ein Kellerabteil auf. Dort stahlen die Täter eine Münzsammlung sowie Bargeld im Wert von über 10.000 Euro und flüchteten unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.