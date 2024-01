Unbekannte Täter sind von Samstag bis Montag (30.12.2023 bis 01.01.2024) in mehrere Häuser und Wohnungen in Stuttgart-Ost, Sillenbuch und Degerloch eingebrochen.

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr und Montag, 17.00 Uhr, gelangten die Täter auf unbekannte Weise über eine Balkontüre in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Mandarinenweg. Dort durchsuchten sie die gesamte Wohnung und entkamen unerkannt. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr und Montag, 18.20 Uhr, sind Unbekannte in ein Haus an der Gänsheidestraße eingebrochen. Hier warfen die Täter ein Fenster mit einem Stein ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Stockwerke und entkamen offenbar über eine Terrassentüre. Ob die Täter Beute machten ist noch nicht bekannt.

Ebenfalls an der Gänsheidestraße gelangten die Einbrecher am Sonntag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.45 Uhr, über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und stahlen verschiedene Markenschuhe sowie eine Markentasche im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

An der Pischekstraße warfen die Täter am Sonntag mit Steinen ein Fenster sowie eine Terrassentüre einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr durchwühlten sie verschiedene Zimmer und konnten anschließend unerkannt flüchten. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Bei einem Einbruch in ein Haus an der Melittastraße wurden die Täter gegen 20.30 Uhr offenbar gestört. Hier hebelten sie ein Fenster zum Erdgeschoss auf und lösten dabei einen Alarm aus. Nachdem sie zwei Schubladen geöffnet hatten, flüchteten sie ohne Beute.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.