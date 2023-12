Unbekannte haben zwischen Mittwoch (06.12.2023) und Donnerstag (07.12.2023) Katalysatoren von geparkten Fahrzeugen in der Haußmannstraße und in der Kyffhäuserstraße gestohlen.

Stuttgart-Ost/-Feuerbach (ots) - Der 48-jährige Besitzer eines Toyota Prius stellte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Haußmannstraße auf Höhe Hausnummer 72 ab. Als er am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr losfahren wollte, stellte er fest, dass sein Katalysator gestohlen worden war.

In der Kyffhäuserstraße stahlen die Diebe zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr ebenfalls den Katalysator eines geparkten VW Lupo. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich im Fall der Haußmannstraße beim Polizeirevier 2 unter der Rufnummer +4971189903200 und im Fall der Kyffhäuserstraße beim Polizeirevier 8 unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.