Mehrere Tausend Landwirte haben sich am Donnerstag (21.12.2023) mit rund 2000 Traktoren in Stuttgart versammelt.

Stuttgart (ots) - Die Teilnehmer reisten bereits in den frühen Morgenstunden über Autobahnen und Bundesstraßen sternförmig nach Stuttgart an, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Landwirte trafen sich zunächst auf den Parkplätzen des Cannstatter Wasens und begaben sich von dort aus fußläufig zur Versammlungsfläche am Kernerplatz.

Die eigentliche Kundgebung begann dort gegen 11.00 Uhr mit etwa 70 Fahrzeugen und rund 1000 Teilnehmern und dauerte bis circa 12.00 Uhr an.

Gegen 14.30 Uhr verließen die ersten Teilnehmenden die Landeshauptstadt. Einige Versammlungsteilnehmer hinterließen im Bereich der Willy-Brandt-Straße einen Misthaufen.

Die hohe Anzahl an Traktoren führte den ganzen Tag über zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Dank der Kooperationsbereitschaft der Demonstranten sowie dem konsequenten Einschreiten der Verkehrspolizei und der Stadt Stuttgart, gab es jedoch keine weiteren nennenswerten polizeilichen Vorkommnisse.