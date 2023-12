Fünf unbekannte Männer sollen am Donnerstagabend (21.12.2023) einen 39 Jahre alten Mann im Bereich der Bahnhofstraße ausgeraubt haben.

Stuttgart-Bad Canstatt (ots) - Der 39-Jährige hielt sich gegen 24.00 Uhr an einer Rabatte im Bereich der Bahnhofstraße auf, als er von fünf Männern mutmaßlich auf Arabisch angesprochen wurde. Einer der Männer schlug ihm unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf. Daraufhin entriss ein anderer Täter dem Opfer seine Bauchtasche, der 39-Jährige versuchte sich erfolglos zu wehren. Die fünf Männer flüchteten in Richtung des Bahnhofs Bad Cannstatt.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen am Kopfbereich und der Hand und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alle fünf Täter sollen zwischen 16 und 22 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.