Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (17.12.2023) einen 28 Jahre alten Mann in einer Bar an der Straße Lange Straße geschlagen und ausgeraubt.

Stuttgart-Mitte (ots) - Der 28-Jährige geriet zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr mit vier Männern in Streit, woraufhin ihm die Männer unvermittelt in das Gesicht schlugen. Als der 28-Jährige zu Boden ging, stahlen die Täter ihm sein Handy und seine blaue Basecap und flüchteten unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 20 Euro.

Die vier unbekannten Männer hatten eine dunkle Hautfarbe. Einer der Täter war kleiner als seine drei Komplizen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.