Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 28 Jahre alten Mann aus Untertürkheim.

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Angehörige meldeten den Mann am Montag (04.12.2023) als vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt war, führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes.

Der Vermisste ist 28 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hat einen Vollbart und schwarze lange Haare, die er immer in einen dunkelblauen Turban gewickelt hat. Für gewöhnlich trägt er eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und auch bei kalten Temperaturen eine dünne schwarze Windjacke. Außerdem soll er ein Notebook bei sich haben.

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Die Fahndung ist unter folgendem Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-vermisstenfahndung/ abrufbar.



