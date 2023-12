Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (03.12.2023) in einem Kellerraum eines Gebäudes an der Schwabstraße eine Mülltonne in Brand gesteckt.

Stuttgart-West (ots) - Der Brand wurde gegen 0.55 Uhr von einem Hausbewohner entdeckt. Alarmierte Polizeibeamte dämmten zuerst den Brand ein, bevor dieser durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ob der Brand im Zusammenhang mit einem gleichgelagerten Fall (siehe Pressemitteilung vom 13.11.2023) steht, muss noch ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.