Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Montag (01.01.2024) eine Mülltonne an der Heilbronner Straße in Brand geraten.

Stuttgart-Nord (ots) - Eine Passantin meldete gegen 01.00 Uhr über Notruf eine brennende Mülltonne im Hof eines Wohngebäudes im Bereich der Kreuzung Friedhofstraße. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das erste Obergeschoss über. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr löschten daraufhin den Brand. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Ein 45 Jahre alter Bewohner des Gebäudes erlitt eine Rauchgasintoxikation. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die genaue Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.