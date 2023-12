Eine 63 Jahre alte Autofahrerin soll am Sonntagnachmittag (17.12.2023) im Bereich Feuerbach mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Die Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Seat in der Feuerbacher-Tal-Straße, in der Stuttgarter Straße und der Siemensstraße unterwegs. Auf ihrem Weg soll sie laut einer Zeugenaussage mehrfach gegen den Bordstein und in den Gegenverkehr geraten sein. Ob andere Autofahrer hierdurch gefährdet wurden ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Alarmierte Polizeibeamte hielten die 63-jährige Fahrerin schließlich an und kontrollierten sie. Da die Frau im Verdacht stand, unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen, musste sie eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Frau wieder auf freien Fuß.

Zeugen, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.