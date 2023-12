Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (13.12.2023) aus einem Supermarkt an der Epplestraße Getränke gestohlen und sich anschließend gegen den Ladendetektiv gewehrt.

Stuttgart-Degerloch (ots) - Die zwei jungen Männer begaben sich gegen 20.00 Uhr in einen Supermarkt, wo sie gemeinsam zwei Dosen mit Softdrinks einsteckten und an der Kasse nur eine Tafel Schokolade zahlten. Als der 54-jährige Ladendetektiv einen der Beiden festhielt, schlug ihm der Komplize mehrere Male ins Gesicht. Daraufhin flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Beide waren zirka 14 bis 16 Jahre alt und 165 sowie 175 bis 180 Zentimeter groß.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu wenden.