Eine 37 Jahre alte Frau hat sich am Samstag (23.12.2023) gegen eine Fahrscheinkontrolle gewehrt und dadurch einen SSB-Mitarbeiter leicht verletzt.

Stuttgart-West (ots) - Die 37-Jährige fuhr gegen 17.05 Uhr ohne einen gültigen Fahrschein zu besitzen mit der Buslinie 43 vom Marienplatz in Richtung Feuersee. Hierbei wurde sie vom SSB-Prüfpersonal angesprochen, um ihren Fahrschein zu kontrollieren. Nachdem sich an der Bushaltestelle Feuersee die Bustüre geöffnete hatte, versuchte sie zu flüchten. Als ein 64-jähriger Kontrolleur sie an der Flucht hindern wollte, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf die Frau den SSB-Mitarbeiter im Gesicht verletzte. Unter Mithilfe von zwei weiteren Kontrolleuren konnte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Schwarzfahrerin wieder auf freien Fuß entlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.