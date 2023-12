In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Reichenbachstraße ist am frühen Donnerstagmorgen (14.12.2023) eine Spraydose explodiert.

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Durch die Explosion, die sich gegen 02.00 Uhr ereignete, entstand in der Wohnung ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Rettungskräfte brachten eine 17-jährige Bewohnerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.