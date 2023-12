Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (17.12.2023) einen 33 Jahre alten und einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen mit italienischer Staatsangehörigkeit festgenommen, die an der S-Bahn-Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte einen 42-Jährigen körperlich angegangen haben sollen.

Stuttgart-Mitte (ots) - Der Mann beobachtete gegen 04.00 Uhr an der Haltestelle eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Tatverdächtigen. Als er schlichten wollte, soll er von diesen zunächst in das Gleisbett gedrängt worden sein. Nachdem der Geschädigte von zwei unbeteiligten Passanten aus dem Gleisbett gezogen wurde, hätten die beiden Tatverdächtigen mit den Fäusten auf das Gesicht und den Oberkörper des Mannes eingeschlagen, bis dieser bewusstlos zu Boden ging. Rettungskräfte brachten den verletzten 42-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen nach einer kurzen Verfolgung fest. Der 33-Jährige wurde nach erfolgter Haftrichtervorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.